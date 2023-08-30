Ahmet Nur Çebi açtı ağzını yumdu gözünü

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İstifa iddialarına sert yanıt veren Çebi'nin özellikle TFF ve Pendikspor maçının hakem yönetimine ilişkin sözleri gündeme oturdu. Çebi ayrıca Dusan Tadic, Anderson Talisca, Sergio Ramos, Tayyip Talha, Milot Rashica, Halil Dervişoğlu ve Onana transferleri hakkında da konuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında siyah beyazlı kulübün gündemine ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Görevinden istifa edeceği yönündeki iddialara yanıt veren Ahmet Nur Çebi, yıldız transferi yapmadığı şeklinde yöneltilen eleştirileri de cevapladı. Fikret Orman dönemine göndermede bulunan Çebi ayrıca; Dusan Tadic, Anderson Talisca, Sergio Ramos, Tayyip Talha, Milot Rashica, Halil Dervişoğlu ve Onana transferleri konusunda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi iğneledi.

Öte yandan Ahmet Nur Çebi'nin TFF ve Pendikspor maçının hakem yönetimine ilişkin sözleri gündeme oturdu.

"İŞİMİN BAŞINDAYIM, GEREKİRSE KELLEMİ VERECEĞİM"

Son zamanlarda Beşiktaş ve benim üzerimde oluşturulmaya çalışılan yapay bir baskı var. Bunun üzerine bazı şeyleri açıklamamız gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş olduğu zaman bizim işimizde ve söylemlerimizde şov hiçbir zaman olmadı, olmayacak da.

Ben, en zor dönemde gelmiş bir başkanım. Allah o günleri yaşatmasın tekrar ama bazen bunu hatırlatmakta fayda var. Bugün günübirlik her borcunun ödendiği, onurlu ve gururlu bir Beşiktaş yönetmeye çalışıyorum. İşimin başındayım. Herkes COVID döneminde evinde otururken, ben 4 kez COVID oldum, kolumu kırdım. Gerekirse kellemi de vereceğim. Hırsızlara, arsızlara ve art niyetli insanlara pabuç bırakmayacağız.

"SONUNA KADAR BURADAYIM"

Sonuna kadar buradayım. Ta ki Beşiktaş Kongresi bana 'İşin bitti' diyene kadar. Bir başkasının bana git demesiyle gitmeyeceğim. Ve benim taraftarla aramda hiçbir sorun yok. Ben taraftarın mutlu olması için her şeyi yapıyorum. Tribünde bağırtanlar belli. Onlar ortada. Bağıranlar da belli. Canı gönülden bağıranlara sonsuz saygım var. Bırakın maç bitsin, maç bittikten sonra bağırın. Taraftardan bunu rica ediyorum.

Süleyman Seba'nın kıymetini öldükten sonra anladık. Kendisi, benim içimde. Bir gün 'Sen, bana benziyorsun. Beşiktaş'ın haklarını kimseye yedirmezsin. Allah sonunu inşallah benim gibi etmez inşallah' dedi. İnşallah sonum Süleyman Seba'ya benzer.

"YILDIZ TRANSFER HEVESİ İÇİN BEŞİKTAŞ'I ATEŞE ATAMAM"

500 milyonluk yayın ihalesinin 100 milyona düştüğü bu dönemde, bilemiyorum birileri 1 liralık transferi nasıl 10 liraya yapıyor. Bunlar TFF'nin konuları. Onlar karar verecekler. Açık ve şeffaf olacağıma sözüm var. Ben Beşiktaş'ı yıldız transfer hevesi için ateşe atamam. Beşiktaş'ı hile ve hurda ile uğraştırmam. Sahte evrak yapamam.

YouTube'da bir arkadaş, 'Yıldız transferi yapmıyor' diyor. Takipçi için bunu yapıyor. Sormuyorlar, araştırmıyorlar bile. Eski gazetecilere bakın, hepsi araştırır. Mısır'dan gazeteci, beni Muleka için arayıp 'Ben yalan yazmam. Öğrenmem lazım' diyor. Bizdekiler yalan olduğunu bile bile yazıyorlar.

ALİ KOÇ ÖRNEĞİ

TFF iyi niyetliyse ve dürüstse, kalkıp evrakları incelediğinde Ali Koç'un 'Ben 10 milyon dolar verdim, bu adam buraya 3 milyon dolara imza atmış' dediğini kale almayacak mı?

Yıldız transfer gelmedi, oraya geldi... Geçen bir çocuk mesaj atmış, 'Bizim yüzümüzü bir kere güldürmedin' diyor. Gedson geldiğinde ortayı yıktınız. Transfer çalımı diye söylemedik ama mutlu oldunuz. Ghezzal ve Rosier'i biz aldık. Onlarla gönül bağı kurarak aldık. Bas bas paralarla bu iş olmuyor.

Plaza satarak, Beşiktaş'a transfer yapmayacağım. Başkanlıktan sonra da bu statta maç izleyeceğim. Allah 'Paralar nerede?' demekten korusun.

"SİZİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM, İNŞALLAH 10 KATINI GÖRÜN"

Siz kimsiniz benim aileme küfür ediyorsunuz? Takipçi sayınız mı artıyor? Beşiktaş Başkanı olduğum dönemde bunları yutacağım. Sizi, Allah'a havale edeceğim. İnşallah 10 katını görün! Beni eleştirin ama küfür etmeyin!

Bir iki hafta sonra Beşiktaş'ın nasıl sponsor bulduğunu göreceksiniz! Hangi büyük markalarla, hangi Beşiktaşlılarla bunu yaptığımızı göreceksiniz. Beşiktaş önüne gelen firmayla sponsorluk anlaşması yapamaz!

TFF'nin bize gönderdiği cevap; "Hata var!" Peki hakeme sordunuz mu? Acelen ne o bayrak için? "Annenin karnında nasıl durdun?" sordunuz mu? Hata ise cezasını verdiniz mi? Çıkıp özür dilediniz mi koca camiadan, ne kaybedersiniz? Eğer orada hata varsa, bunun kural hatası olarak kabul edilmesini ve maçın tekrar edilmesini istiyorum.

Maç 1-0 olunca teşekkürler Şenol Güneş, teşekkürler takım. 1-1 olunca Allah belanı versin yönetim. Böyle olmaz.

TALISCA, TADIC, SERGIO RAMOS, REDMOND, HALİL DERVİŞOĞLU, ONANA VE TAYYİP TALHA ÇIKIŞI

Talisca'nın kulübüne gerekli müracaatı yaptık, kulübünün cevabı 'Hayır' oldu. Sergio Ramos için uğraştık, olsun dedik. Gerçekte ne istediğini biliyor musunuz? Verebilen varsa verecek. 16.5 milyon euro, artı vergileri 25 milyon euro. İki yıllık kontrat. 50 milyon euro. Beşiktaş'ın 4'te 1 borcu. 37 yaşında bir çocuk.

Redmond'ın çok özel bir aile durumu var. Gelmek istedi ama olacak iş değildi. Çok özel olduğu için burada anlatamayacağım. Saiss maalesef Dünya Kupası'ndan döndükten sonraki tavır ve davranışlarıyla, kendisiyle çok konuşmamıza rağmen, kendisine olan güvenimizi sarsmıştır. Gitmesi gerekiyordu.

"ŞENOL GÜNEŞ 'BU KAFADA ADAM YARAMAZ, BIRAK GİTSİN' DEDİ"

Halil Dervişoğlu transfer çalımı ya, anlatalım mı? Bu arkadaşımızın babası Şenol hocayı arıyor, 'Oğlum Beşiktaş'ta oynamak istiyor, Galatasaray'da yaşadıklarının ardından oraya gitmek istemiyor.' diyor. Beyefendi Galatasaray'a gitmeyecek olan oğlu için 'Galatasaray 3 lira fazla verdi...' dedi. Şenol hoca 'Bana bu kafada adam yaramaz, bırak gitsin' dedi. Bu transfer çalımı mı? Evet, değil mi? Çünkü onlar onu öyle satıyorlar. Ama biz Rashica'yı satmayı beceremiyoruz. Taraftarın hırsı bana. Benle olan meselelerinizi benle çözün.

Dusan Tadic'e bir rakam teklif ettik. Verdiğimizin 2.5 katını talep etti. Hocayla konuştum, 'Takım içi huzuru bozmayalım' dedi. Adam yılların hocası. Onana daha 96 dakika oynamış. Geçen sene ne talipleri vardı, bakın. Genç bir çocuk. Bu ne vahşilik ya? Bana zarar vermek için neden Onana'ya zarar veriyorsunuz?

Tayyip Talha'nın uçak parasını başkası verdi, biz aldık. Bu transfer çalımı olmadı. Rashica'yı getirdik, bu da transfer çalımı olmadı. Arkadaşlar, bizim çalımla işimiz yok. Biz çalımı sahada atacağız. Beşiktaş bu sene şampiyon olacak. Sabırlı olun. Hakem gibi bayrağı önceden kaldırmayın, kural hatası yapmayın.

"TFF İLE KAVGAM DEVAM EDİYOR"

TFF ile kavgam devam ediyor. Göreve devam. İşimin başındayım. Beni görmediğiniz dönemde ne yaptığımı, 10-15 gün sonra anlayacaksınız. Bir takımın şampiyon olması için gereken tek şey maaşları gününde ödemek ve herkese saygı ve sevgi ile yaklaşmak. Biz öyle bir sorun yaşamayacağız.

Serhan Çetinsaya, Kayserili olduğu için bu transfere nokta koymasını istedim. Motive ve mutlu olmasını istedim, son zamanlarda mutsuzdu. Başardı, tebrik ediyorum. Kendisine vazife edinerek Sergio Ramos ile görüşmeye başlaması ayrı bir sayfa açmıştır. Doğru mu? Doğrudur. Beşiktaş'ı sosyal medyada tanımakla bu iş olmaz. Böyle transfer modeli olmaz. Gençleri yetiştirmek istiyorum. Serhan kardeşim de bunlardan bir tanesiydi. Ailesine ve kendisine çok değer veriyorum. Fikir ayrılıkları olabilir. Istifa etmemesi gerekiyordu. Ramos gündeme getirilerek istifa etmemesi gerekiyordu. Vergilerle 50 milyon euroyu bulacak futbolcuyu 'Sponsor bularak alalım' dedim. 10 katı fiyatla bu iş olmaz. Sponsoru olacaksa, alalım ve sana da teşekkür edelim. Sponsor baktık ama olmadı. UEFA'dan ve ligden men edilmek... Bunlar alınacak riskler değil. Son gülen iyi gülecek. Beni aradığında 'Ailesel problemlerden dolayı ayrılıyorum, baskı var' dedi. Ben de haklı buldum, 'Gençsin buraların sana kapısı açık' dedim. Sonra ne olduğu bilmiyorum, olay Ramos'a döndü. Kendisiyle yüz yüze görüşmek istediğimi söyledim, beklemek istemedi. Bilmediğimiz bir nedeni olabilir. Ayrılmasına üzüldüm. İstifasını yürürlüğe koymadım. Geri dönecekse kapının önünde karşılarım. Dönmeyecekse, Allah yolunu açık etsin."

"MEHMET BÜYÜKEKŞİ İLE KAVGA ETMİYORUM"

Mehmet Büyükekşi ile kavga etmiyorum, TFF'deki kokuşmuş düzenle kavga ediyorum. Ben kavgayı kaybetmedim. Yumruk yiyebilirsiniz ama kimin yere devrildiği önemli. Ben bunu istemiyorum. Fair-Play içerisinde gitsin istiyorum. Pes etmedim! Ben pes etmeden kavga bitmez. Bunu kendi tavrım ve tutumumla yapacağım.

Bir gecede Beşiktaş'a 400 Milyon TL getirdim, hala küfür yiyorum. Borçları yapılandırdım. Seçimde ortada olmayanlar şimdi neden geliyor? Bir düşünün.

Galatasaray'ın devlet desteğini bilmiyorum. Biz devletten desten aldık. Yandaki araziyi kaça almışlar, devlet inceleyecek. TFF inceleyecek, birisine 10 isterken sana nasıl 1'e geldi? Sarı saçlarına, kırmızı yanaklarına mı geldi? Buna TFF bakacak. Ama ben tek başıma savaşamam. Savaşacaksak, yanıma gelin.

Ahmet Nur Çebi: "Son gülen iyi güler. Bir takım içinde maaş dengesini dağıtırsanız, takımdaşlığı bozarsanız, isterseniz Messi'yi getirin. Olmaz. Huzurun olmadığı yerde başarı olmaz. Şimdi cicim ayları, kına gecesi. Herkes eğleniyor. Düğünü yapalım, balayını yapalım. Bitmiyor ki hayat.

RASHICA VİDEOSU POLEMİĞİ

Galatasaray şampiyon olduktan sonra kol saati ile bir fotoğraf çekerek gönderme yaptı. Eğleniyoruz, şov yaptılar. Siz eğlenirken, biz eğlenmeyecek miyiz? 'Burası sessiz, orası gürültü' denmiş. Biz de bir video koyduk. O görüntü sizin kaynaklarınızdan alındı. YouTube'dan çıkartın o zaman. Bu öyle bir şey değil diye anlattık. Sizde böyle bir şey olmayacağını biliyoruz diye söyledik. Müferit şeyler olabilir diye aktardık. İletişime, transfere çok para harcıyorlar. Senin YouTube'dan aldık. Sen bunu neden FETÖ'ye bağladın. Galatasaray yönetiminde FETÖ olduğuna inanmıyorum. Camiada 3-5 tane çıkabilir. Her yerde var, ne yapayım?

Jean Onana için ne açıklayayım? Bir şeyler olunca açıklanır. Siz haber almaya çalışıyorsunuz, biz de saklamaya çalışıyoruz. Onana'yı hoca da istedi, ben de uygun gördüm. Gelecek gördük hep beraber. Hakem bayrağı için erken kaldırdıysa, benim taraftarım da bekleyecek bayrağı kaldırmayacak! Bekleyecek! Rachid Ghezzal son 3 ayda adapte oldu ve şampiyonluk getirdi. Nathan Redmond son 2 ayda uyum sağladı. Çocuğa güveniyorum. Onana için teklif gelirse düşünürüm. Yerine de yerini koyabilirsek olabilir. Arkadaşlar sabır.

"SERGIO RAMOS İÇİN AFAKİ RAKAMLAR VERMEDİM"

15 milyon euro futbolcuya öderken, devlet de 9 Milyon euro vergi alıyor. Sergio Ramos için afaki rakam vermedim. Serhan Çetinsaya gibi genç bir arkadaşımı söylemi nedeniyle, böyle bir transfer yükünün altına sokamam! Annesi, babası döner bunu sorar. Buradan arkadaşlarımın uğrayacakları zarardan sorumluyum! Söyleme ile bu olmaz. Bana gelip 'Şu şirketimizle arkasındayız' denmedi. 'Buluruz başkanım' dedi ama babasından bir teklif gelmesini beklerdim. Parayı çok severim, biri 8-9 Milyon euro verecekse alırım. Ama arkadaşım zarar görecekse böyle bir şey yapmam.

SALİH UÇAN VE CENK TOSUN SÖZLERİ

Salih Uçan'ı Milli Takım'a Beşiktaş yükseltti. O zaman Beşiktaş'a saygı duyulacak. Verdiğimiz rakamlar o zaman iyi rakamlardı. Biz sana zaten gereğini yapacağız. Birkaç görüşme yapıldı ama sonuç çıkmadı. Kendisiyle görüşeceğim. Cenk Tosun ile de görüşeceğim. Ama beyler her vurduğunuz top 1 milyon euro olmasın! Onların saygısızlığı yok, onları seviyorum. Salih Uçan geçen sene neredeydi? Bu sene çok iyi ve çok daha iyi olacak. Salih'i ve Cenk'i kaybetmek istemiyorum. Hele Cenk, bizim marka değerimiz.

Hasan Arat 22 yıldır ortada yoksun. Sevgili ağabeyim, aylardır yaptıklarına ağzımı açmıyorum. Sana sorarak buraya gelmedim. Burası babanın çiftliği değil! 'Bana hesap sor' dediniz. Şimdi hesap sorulmasını istediğiniz ekiple berabersiniz. Acelen ne hemen Seçim? Beşiktaş'a başkan olacaksın. Bekleyin. Kaos yok, o yüzden buraya talipler.