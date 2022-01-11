Ahmet Çalık'ın vefatıyla ilgili yürek sızlatan detay
Trafik kazası sonucu vefat eden Ahmet Çalık'ın, evlenmeye hazırlandığı ve nikah işlemleri için Ankara'ya geldiği öğrenildi.
Spor 11.01.2022, 14:29
Süper Lig'de Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık, Ankara-Niğde yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
27 yaşındaki futbolcunun vefatıyla ilgili ortaya çıkan bir detay acıyı ikiye katladı.
Ahmet Çalık'ın, şubat ayında evlenmeye hazırlandığı ve nikah işlemleri için Ankara'ya geldiği bildirildi.
Merhum futbolcunun cenazesi ikindi namazından sonra Elmadağ'da aile mezarlığına defnedilecek.
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