Ahmet Çalık'ın kaza anları görüntülendi
Bu sabah geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın kaza yaptığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Spor 11.01.2022, 20:26
İttifak Holding Konyaspor'da oynayan başarılı futbolcu Ahmet Çalık'ın Ankara-Niğde kara yolunda geçirdiği gtrafik kazasına ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı.
Kayıtlarda genç futbolcunun süratle şarampole uçma anları yer alıyor.
Futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı https://t.co/iWva3B3Zyy pic.twitter.com/gjcEzLPUcj— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 11, 2022
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