Ahmet Çakar'dan flaş derbi tahmini

Süper Lig'in 4. haftasında bugün Trabzonspor ile Galatasaray Akyazı'da karşı karşıya gelecek.

Futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği sezonun ilk derbisine saatler kalırken, Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar'dan dikkati çeken bir tahmin geldi.

Trabzonspor'un derbide favori olduğunu belirten Çakar, bordo-mavililerin Galatasaray'ı 3-0 mağlup edeceğini söyledi.

Diğer yorumcuların derbi tahminleri ise şöyle:

Sinan Engin: Trabzonspor 2-2 Galatasaray

Abdülkerim Durmaz: Trabzonspor 3-2 Galatasaray

Ertem Şener: Trabzonspor 3-2 Galatasaray