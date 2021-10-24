Ahmet Çakar derbi için skor verdi

Ahmet Çakar, Süper Lig'de Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği derbiyle ilgili tahminini açıkladı.

Siyah-beyazlıları favori gören Çakar, karşılaşma için skor da verdi.

Ahmet Çakar, "Beşiktaş derbiyi en az iki farkla kazanır. Yani 2-0, 3-1 alır" dedi.