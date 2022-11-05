Ahmet Çakar derbi için skor verdi
Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin berabere biteceği tahmininde bulundu.
Spor 05.11.2022, 10:54
Süper Lig'in 13. haftasında bugün Galatasaray ile Beşiktaş'ın Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geleceği maçla ilgili Ahmet Çakar'dan skor tahmini geldi.
Çakar, futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği derbinin berabere biteceğini söyledi.
İşte Beyaz Futbol programındaki yorumcuların derbi tahminleri:
Ahmet Çakar: Galatasaray 1-1 Beşiktaş
Abdülkerim Durmaz: Galatasaray 2-0 kazanır
Sinan Engin: Beşiktaş kazanır
Ertem Şener: Beşiktaş kazanır
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