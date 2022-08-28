Ahmet Çakar'dan flaş derbi tahmini
Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, Trabzonspor'un Galatasaray karşısında favori olduğu söyledi. Çakar ayrıca derbiyle ilgili skor tahminini de açıkladı.
Spor 28.08.2022, 15:53
Süper Lig'in 4. haftasında bugün Trabzonspor ile Galatasaray Akyazı'da karşı karşıya gelecek.
Futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği sezonun ilk derbisine saatler kalırken, Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar'dan dikkati çeken bir tahmin geldi.
Trabzonspor'un derbide favori olduğunu belirten Çakar, bordo-mavililerin Galatasaray'ı 3-0 mağlup edeceğini söyledi.
Diğer yorumcuların derbi tahminleri ise şöyle:
Sinan Engin: Trabzonspor 2-2 Galatasaray
Abdülkerim Durmaz: Trabzonspor 3-2 Galatasaray
Ertem Şener: Trabzonspor 3-2 Galatasaray
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