Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor aleyhine de hakem hataları oldu"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulunun belirlediği Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödül töreninde takımı adına ödül alan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp yöneticilerinin, maçları hakemler üzerinden okumayı bırakması gerektiğini ve Türk futbolunun dünyada ekonomik manada en dipte olmasının sebebinin bu bakış açısı olduğunu söyledi.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ağaoğlu, bu ödülü aldıkları için gururlandıklarını, herkesin fair-play'i ağzından düşürmediğini ama uygulamada kimin ne kadar buna uyduğunun tartışılır olduğunu dile getirdi.

Oyuncuların spor etik ve ahlakına uygun hareket etmesi gerektiğini, kendi ailesindeki sporculara da her zaman bunu söylediğini anlatan Ağaoğlu, TFF’nin projesini çok anlamlı bulduğunu ve bunda ön ayak olan herkese teşekkür etti.

Fenerbahçe galibiyeti

Fenerbahçe galibiyetini değerlendiren Ağaoğlu, futbolda Dünya Kupası sürecinin ilk kez kış vakti tecrübe edildiğini hatırlatarak, "Bunun hangi takımı, hangi oyuncuyu ne kadar etkileyeceğini görmek pek mümkün değildi. Yaptığımız hazırlık maçlarında çok farklı bir görüntüyle performans sergileyeceğimizin sinyallerini almıştım. Kupada kendi sahamızda 3-0 kazandığımız Samsunspor maçı, ardından Fenerbahçe maçı. İyi futbol sergileyerek her iki maçı da kazandık." diye konuştu.

Trabzonspor taraftarının sadece sonuçtan değil futboldan da zevk almak istediğini kaydeden Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Aldığımız galibiyet, camia galibiyeti şeklinde değerlendirilmeli. Seyircimizin de işin içine girmesiyle çok daha güzel futbol oynayarak alınmış bir 3 puan. Ama sadece bir maç kazandık. Çok farklı değerlendirilmesi pek doğru olmaz. Fenerbahçe maçını kazanırsınız, Karagümrük maçını kaybettiğiniz zaman o puan anlam ifade etmeyebilir. 'Dünya Kupası sonrası kartlar yeniden dağıtılacak' demiştim. Bana göre lig yeniden başladı; hem alt hem üst sıralar için. İlk haftada lider değişti. Hem çok zevkli bir lig yaşayacağımızın, sonuç için erkenden konuşmanın ne kadar yanlış olduğunun en belirgin göstergesi oldu bu hafta oynanan maçlar. Maç çıkışında şunu söyledim; eğer bir yarış varsa Trabzonspor her zaman yarışın içinde vardır, var olmaya da devam edecektir. Nerede bitiririz, mayısta göreceğiz. İnşallah en tepede bitiririz."

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçında skordan bağımsız iyi bir oyun sergilediğini kaydeden Ağaoğlu, "Dünya Kupası sonrası sistemin bir provasını yapıyordu hocamız hazırlık maçlarında. Konuşmadım hocayla ama ben bunu okudum. Maçlardan elde ettiğim görüntü, izlenim, bizim hem Samsun hem Fenerbahçe maçında iyi futbol oynayacağımıza ben şahsen inanıyordum. Çok daha farklı bir görüntü sergileyeceğimizi bekliyordum ben." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital hakem atamalarıyla ilgili görüşü sorulan Ağaoğlu, bunun, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ile birlikte üzerinde çalıştıkları bir proje olduğunu ama federasyonun değişmesi nedeniyle hayata geçmediğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Süleyman Hurma ile sistemin gerekliliğine inanan iki insandık. TFF tarafından gerçekleştirilmesi son derece isabetli. Lütfen artık maçları hakemler üzerinden okumayalım. Algoritmik sistem hakemleri atıyor. Konuşmak isteyenler ondan sonra kalkıyor bilmem bundan 8 hafta önce oynanmış olan bir yardımcı hakemini, ki yardımcı hakemin de alakası yok, yardımcı hakem pozisyon 40 metre mesafede. Orta hakemin 4 metre mesafeden verdiği kararla alakalı; bu yardımcı hakemden endişeliyiz gibi söylemler. Sonunda aşağıya kadar taşıya taşıya, saha kenarında top toplayıcı çocuğun işte, 'davranışlarından şikayetçiyiz.' Ya bırakalım, biz sahada oynadığımız oyuna bakalım, bizim görevimiz bu."

"14 hafta içinde Trabzonspor aleyhine hiç mi hata yapılmadı?"

Ahmet Ağaoğlu, "Geride kalan 14 hafta içinde Trabzonspor aleyhine hiç mi hata yapılmadı? Biz bir senedir konuşmuyoruz, hiç mi aleyhimize yapılmadı?" ifadesini kullanarak aleyhlerine de lehlerine de hatalar yapıldığını aktardı.

Sadece takım aleyhine olduğu zaman değil, rakip aleyhine olduğu zaman da yöneticilerin çıkıp açıklama yapması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, "Ama bunun bir tane örneği yok. Bu konuyu artık ikinci plana atmamız lazım. Futbolu lütfen ve lütfen hakemler üzerinden okumayalım. Okumaya devam edersek sürekli irtifa kaybediyoruz. Bundan 10 gün önce UEFA Finansal Fair Play Komitesi Başkanı, 'son 10 senedir ciddi şekilde irtifa kaybediyor futbolunuz, 85 milyon nüfusunuz var, 15 sene önceki noktaya bakın, şimdi geldiğiniz noktaya bakın' dedi. Kaybedilen irtifada en büyük pay sahibi de futbolu yönettiğimize inanan veya iddia eden bizleriz. Bizim eserimiz, hem finans hem sportif anlamda." görüşünü paylaştı.

"Dibe vurmuş bir Türk futbolundan bahsediyoruz"

Ahmet Ağaoğlu, Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamamasını ve play-off oynayarak organizasyonda yer alma şansı elde edebilmesinin, Türk futbolunun en büyük ayıplarından birisi olduğunu dile getirdi.

Bundan dolayı başka bir şey söylemeye gerek olmadığını belirten Ağaoğlu, "Futbolumuz finansal anlamda yüzde eksi 156 ile 55 ülke arasında ön sırada. Hani diyoruz ya; 6. büyük ligiz. İşte borcumuzla olumsuz anlamda ekonominin büyük ligiyiz. En büyük sıkıntıyı yaşayan, ekonomik anlamda dibe vurmuş bir Türk futbolundan bahsediyoruz. O yüzden futbol ailesi olarak sorumluluğumuzun bilincinde olalım, gereğini yerine getirelim. Algı yaratarak, gündemi saptırarak, dikkatleri başka yöne çekerek, hakeme, top toplayıcı çocuğa falan, bu Türk futboluna hizmet değildir. Bu ciddi şekilde Türk futboluna zarar verir. Ortadaki bu olumsuzluğun en büyük sorumluları da kulüpleri yöneten bizleriz." diyerek sözlerini tamamladı.