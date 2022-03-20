Ahmet Ağaoğlu: Öncelik rekor değil şampiyonluk

Süper Lig’de önceki gün karşılaştığı ve 3-2 yenildiği Çaykur Rizespor’u mağlup etmesi durumunda 73 puana ulaşıp lig tarihinde en çok puan topladığı 1995-96 sezonunun 30. haftasındaki performansını tekrarlamayı amaçlayan bordo-mavili takım, bunu gerçekleştiremezken Başkan Ağaoğlu, şampiyonluk özleminin giderilmesinin her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

Ağaoğlu, “Rekorlar kırılmak için vardır ve hep böyle olacaktır ama şampiyonluk hepsinden çok daha önemli. Çaykur Rizespor ile oynadığımız maçta rakibin direncinden çok eksiklerimiz ve hava koşulları etkiliydi. Bu nedenle bu maçı sadece yol kazası olarak değerlendiriyoruz” dedi.

"Son viraja gidiyoruz"

Ligin sonu yaklaştıkça şampiyonluk baskısının daha da arttığını belirten Başkan Ahmet Ağaoğlu, hedeflerine ulaşacaklarını tekrarlarken, bu zamana kadar elde ettikleri başarıların rekorların egale edilmesi ve kırılması adına önlerine yeni hedefler koyduğuna da dikkat çekerek, “Milli aradan sonra son viraja giriyoruz. Önemli rakiplerle zorluk derecesi yüksek maçlar oynayacağız. Sakatlıklar ve cezalar nedeniyle sıkıntı yaşamış olsak da bu dönemi iyi atlattığımızı düşünüyorum. Milli aradan sonra sakatlarımızın önemli bir bölümü geri dönecek. Başta da belirttiğim gibi bizim için şampiyonluk her şeyden önemli ve ilk ve tek arzumuz bunu başarmaktır” ifadelerini kullandı.