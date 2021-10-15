Ahmet Ağaoğlu Fenerbahçe maçı öncesi konuştu!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu' hafta sonu oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalardu bulundu. Ağağolu ayrıca taraftara sabırlı ve takımızına destek, olun çağırısı yaptı.

"Şampiyonluk mücadelesi veriyoruz"

Trabzonspor'un mücadelesi şampiyonluk mücadelesi. Bizim bu süreçte en büyük enerjimiz taraftarımız. Taraftarımız olmadan bu başarıya ulaşmamız çok zor, belki de mümkün değil. Yapısal olarak son derece sabırsız bir yapımız var. Ancak spor mücadelelerinde biraz sabırlı olmak gerekiyor.

"Futbolumuz umut verici"

Oynadığımız futbol umut verici. Bizi başarıya taşıyacak şekilde oynuyoruz. Kadromuz da bizi başarıya ulaştıracak kalitede. Geriye düşebiliriz ancak maçı çevirecek gücümüz var. Ne zaman ki mücadeleyi bırakırsınız, inanmayı bırakırsınız işte o zaman kaybedersiniz.

"Takımımız Fenerbahçe maçına hazır"!

Taraftarlardan ricamız Fenerbahçe maçında maç boyunca desteği ve enerjiyi takıma yansıtmaları. Futbolcular buna çok önem veriyorlar. Sürekli olarak kendileri için itici güç olduklarını ifade ediyorlar. Takımımız Fenerbahçe maçına her yönüyle hazır durumda.