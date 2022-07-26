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Adis Jahovic'in yeni takımı belli oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, Makedon forvet Adis Jahovic'i renklerine bağladı.

Spor 26.07.2022, 01:49 26.07.2022, 01:57
Adis Jahovic'in yeni takımı belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Adis Jahovic. Geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Makedon futbolcu Adis Jahovic ile sözleşme imzaladık. Futbolcumuza Bodrumspor forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
#Adis Jahovic #Bodrumspor
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