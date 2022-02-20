Adı Galatasaray için geçiyordu: Bülent Korkmaz'ın yeni adresi belli oldu
Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Bülent Korkmaz'ı oturttu.
Spor 20.02.2022, 19:07
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu ile bir araya geldiği ve 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, "Bülent Korkmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA
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