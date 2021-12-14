Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Kaptanlığı elinden alındı

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de Aubameyang'ın bileti kesildi.

İngiliz ekibinden ekibinden yapılan açıklamada, disiplinsiz davranışları nedeniyle 32 yaşındaki futbolcunun kaptanlığının elinden alındığı ve West Ham United maçı kadrosunda olmayacağı bildirildi.

Formsuzluğu ve tavırları nedeniyle taraftarların da tepkisini çeken Gabonlu golcünün takımdan ayrılması bekleniyor.

Bu sezon Premier Lig'de çıktığı 14 maçta sadece 4 gol atabilen Aubameyang'ın adı Fenerbahçe ile de anılıyor.