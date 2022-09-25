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Adem Asil'den altın madalya

Milli sporcu Adem Asil, Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Spor 25.09.2022, 18:12
Adem Asil'den altın madalya

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Adem, halka aletinde serisini sundu.

Adem, 14.800 puanla birinci olarak altın madalya kazanırken, Avusturyalı Vinzenz Hoeck ikinci, ABD'li Donnell Whittenburg ise üçüncü oldu.

Kaynak: AA
#Adem Asil #Altın madalya #Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası
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