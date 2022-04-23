Adana Demirspor-Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, 34. haftada Adana Demirspor'a konuk oluyor.

Yeni Adana Stadı'nda 20.30'da başlayacak ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği maçta ilk 11'ler belli oldu.

Avrupa kupası hedefini sürdüren Adana Demirspor, bu karşılaşmayı kazanarak maç fazlasıyla 4. sıraya yükselmek istiyor.



Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor. Trabzonspor, 4 puan toplaması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak.

Adana ekibinde ise Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Mario Balotelli, cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

İlk 11'ler

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Gökhan, Bjarnason, Akintola, Vargas, Yunus, Britt.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Siopis, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Kouassi, Cornelius.