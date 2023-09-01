Adana Demirspor penaltılarla Avrupa'ya veda etti

Temsilcimiz Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Belçika temsilcisi Genk ile kozlarını paylaştı.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan müsabakanın normal süresi Cherif Ndiaye'nin attığı golle 1-0 Adana Demirspor üstünlüğü ile tamamlandı ve karşılaşma uzatmaya gitti. Ancak taraflar uzatmalarda da skoru değiştirecek golü bulamayınca eşleşmenin galibini penaltı atışları belirledi.

Penaltılarda Adana Demirspor'a 5-4 üstünlük kuran Genk, Konferans Ligi'nde gruplara katılma başarısı gösterdi. Temsilcimiz Adana Demirspor ise Avrupa'ya veda etti.

Yukatel Adana Demirspor: 1 - Genk: 0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Jose Luis Munuera, Inigo Prieto, Antonio Martinez Moreno (İspanya)

Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir (Dk. 59 Karacic), Svensson, Gravillon, Semih Güler (Dk. 86 Manev), Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba (Dk. 73 Badou Ndiaye), Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Akintola), Cherif Ndiaye (Dk. 87 Niang)

Genk: Vandevoordt, McKenzie, Sadick, Kayembe (Dk. 68 Arteaga), Munoz, Hrosovsky (Dk. 68 Heynen), Galarza, El Khannouss (Dk. El Hadj), Fadera (Dk. 50 Baah), Sor (Dk. 68 Arokodare), Oyen (Dk. 114 Aziz Mohammed)

Gol: Dk. 45+9 Cherif Ndiaye (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 64 Emre Akbaba, Dk. 78 Belhanda, Dk. 90+5 Rodrigues, Dk. 120 Stambouli (Adana Demirspor), Dk. 25 Fadera, Dk. 90 Arokodare (Genk)