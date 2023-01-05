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Adana Demirspor, İstanbulspor'a gol yağdırdı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor'u 6-0 yenerek puanını 30'a yükseltti.

Spor 05.01.2023, 23:19
Adana Demirspor, İstanbulspor'a gol yağdırdı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor'u konuk etti.

Adana Demirsporlu futbolcular, seremoniye Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle üzerinde "Milli mücadelenin başladığı Adana'mızın kurtuluşu kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.

Maç öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Brezilya'nın efsane ismi Pele için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

7. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında yükselen Ndiaye'nin penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda top sol direğin yanından dışarıya çıktı.

10. dakikada sol kanattan Rodrigues'in ceza alanı içine yaptığı ortada kaleci Jensen topa hakim oldu.

19. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Ethemi'nin yerden vuruşunda kaleci Ertaç Özbir yatarak topu kontrol etti.

25. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Gökhan İnler'in derinlemesine pasıyla ceza sahasına giren Gulbrandsen ile Okan Erdoğan'ın mücadelesinde Gulbrandsen yerde kalınca hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada Adana Demirspor penaltı atışını gole çeviremedi. Belhanda'nın kullandığı atışta kaleci Jensen sağ tarafa uzanarak topu çeldi. Hakem Mete Kalkavan, Belhanda'nın gole çeviremediği atışta VAR kararıyla kaleci Jensen'in iki ayağının da kale çizgisi üzerinde olmaması nedeniyle penaltının yeniden kullanılması kararını verdi. 29. dakikada penaltı atışını kullanan Belhanda'nın vuruşunda top ve kaleci Jensen ayrı köşelere gitti: 1-0

33. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan yaptığı ortada Ndiaye'nin penaltı noktası açığından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Jensen son anda yükselerek topu kornere çeldi.

42. dakikada çabuk kullanılan serbest atışta topla buluşan Belhanda'nın ceza yayı civarından yerden vuruşunda kaleci Jensen'in ayağıyla topa müdahale etti. Döne topa Yusuf Sarı'nın vuruşunda kaleci Jensen yeniden ayağıyla topu çelerek gole ezin vermedi.

45+3. dakikada derinlemesine pasta hızla hareket eden Duhaney'i ceza sahası girişinde karşılayan kaleci Ertaç Özbir yatarak topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Adana Demirspor 1-0 önde kapattı.

İkinci Yarı

49. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Gulbrandsen ceza sahasında yerde kalınca hakem Mete Kalkavan pozisyonu avantaja bıraktı. Pozisyonu takip eden Yusuf Sarı'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

55. dakikada Adana Demirspor 3'üncü golü buldu. Belhanda'nın yerden pasıyla ceza sahası içinde sağ çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'in solundan ağlarla buluştu: 3-0

64. dakikada Adana Demirspor maçın ikinci penaltısını kazandı. Ceza sahasında topla buluşan Gulbrandsen ile kaleci Jensen arasındaki mücadelede Gulbrandsen yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, VAR'da yaptığı kontrol sonrası penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada Adana Demirspor 4'üncü gole ulaştı. Ndiaye'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Jensen'in sağından ağlarla buluştu: 4-0

78. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf Sarı'nın sert şutunda kaleci Jensen son anda uzanarak kalenin sol köşesine giden topu kornere çeldi.

80. dakikada Adana Demirspor farkı 5'e çıkardı. Emre Akbaba'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-0

82. dakikada Adana Demirspor 6'ıncı golü buldu. Kaleci Jensen'in geri pasla aldığı topu uzaklaştırmak isterken araya giren Emre Akbaba topu Gökhan Töre'ye kazandırdı. Gökhan Töre'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 6-0

Adana Demirspor maçtan 6-0 galip ayrıldı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella: Yakaladığımız pozisyon sayısına göre aslında daha fazla gol de atabileceğimiz bir maçtı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında ağırladığı İstanbulspor'u 6-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktör Vincenzo Montella, "Yakaladığımız pozisyon sayısına göre aslında daha fazla gol de atabileceğimiz bir maçtı." dedi.

Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın iki farklı yönde yorumlanabileceğini belirtti.

İlk yarıda dengeli bir maç olduğunu ve rakiplerinin kendilerini zorladığını ifade eden Montella, "İkinci yarıda maç komple değişti ve skor lehimize döndü. Yakaladığımız pozisyon sayısına göre aslında daha fazla gol de atabileceğimiz bir maçtı. İkinci yarıda istediğimiz sonucu da aldık." dedi.

İstanbulspor Teknik Direktörü Tekke: Bunu hemen unutup diğer karşılaşmaya hazırlanmamız lazım

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de ikinci yarının kendileri için kabus gibi geçtiğini ifade etti. Üzüntülü olduklarını belirten Tekke, şunları kaydetti:

"Başkanımdan da oyuncularımdan da camiadan da hepsinden özür dilerim. Bunun bütün sorumlusu benim. İlk yarı için oyuncularıma söyleyeceğim tek bir şey yok. Küçük bir hatayla cezalandırıldık. İkinci yarı bu hatalar çoğalınca rakibin iyi oyuncuları var ve cezanızı kesiyorlar. Biz İstanbulspor olarak puanlara talibiz. Çabuk unutmamız gereken bir maç. Çünkü yarıştığımız bir takım değil. Yarışacağımız takımlarla önümüzdeki haftalar maç yapacağız. Bunu hemen unutup diğer karşılaşmaya hazırlanmamız lazım."

Kaynak: AA
#Adana Demirspor #İstanbulspor #Süper Lig
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