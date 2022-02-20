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Adana Demirspor, Gaziantep deplasmanından mutlu döndü: 0-3

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor, iki de penaltı kaçırdığı maçta deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 yendi.

Spor 20.02.2022, 17:02
Adana Demirspor, Gaziantep deplasmanından mutlu döndü: 0-3

14. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasının sol köşesindeki Mendly, topu içerideki Sagal'a ortaladı. Bu futbolcunun yükselerek kafayla vurduğu meşin yuvarlak, kaleci Muric'ten döndü. Ceza sahasında topu tekrar alan Sagal'ın vuruşunda, Muric meşin yuvarlağı rahatlıkla kontrol etti.

18. dakikada Adana Demirspor golü buldu. Vargas'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde Assombalonga topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu: 0-1

45. dakikada konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında Yunus Akgün, meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Vargas'a gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Günay Güvenç uzanarak topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

55. dakikada sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında, ceza sahasında Yunus Akgün, Djilobodji ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi. 56'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Assombalonga'nın vuruşunda, kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Vargas'ın vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

69. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Yunus Akgün, ceza sahasına yakın bir noktadan şutunu çekti. Kaleci Günay Güvenç'ten dönen topu kontrol eden Bjarnason, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

79. dakikada Adana Demirspor'da Yunus Akgün, ceza sahası içerisinde Djilobodji ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam, ikinci kez penaltı noktasını işaret etti. 81'inci dakikada topun başına geçen Assombalonga, ikinci kez penaltıyı kaçırdı.

82. dakikada konuk ekip üçüncü golünü buldu. Kaan Kanak'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında Assombalonga, kafayla topu filelere gönderdi: 0-3

Karşılaşma, konuk ekip Adana Demirspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA
#Adana Demirspor #Gaziantep FK #Süper Lig
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