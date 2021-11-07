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Adana Demirspor galibiyeti hatırladı: 1-0

Adana Demirspor, konuk ettiği Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek 3 hafta sonra galibiyete uzandı.

Spor 07.11.2021, 18:51
Adana Demirspor galibiyeti hatırladı: 1-0

Adana Demirspor, Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. 

Adana ekibi 64. dakikada Yunus Akgün'ün attığı golle Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 3 maç sonra kazanan Adan Demirspor puanını 16'ya çıkardı. 4 maç sonra kaybeden Atakaş Hatayspor ise 23 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada Ribeiro'nun sağ çaprazdan ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Lobjanidze'nin şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

18. dakikada Stambouli'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Balotelli'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

21. dakikada sol köşeden kullanılan köşe atışında ceza sahası içerisinde El Kaabi'nin röveşatasında, top direğe çarparak auta gitti.

23. dakikada Adekugbe'nin ceza sahasına gönderdiği topa vuran El Kaabi'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

33. dakikada El Kaabi'nin sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği topu, savunma uzaklaştırmak istedi. Dönen topa Boudjemaa vurdu. Bir kez daha savunmadan dönen topu Diouf tamamlamak istedi. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

35. dakikada Stambouli'nin ceza alanı içerisine ortasında Balotelli'den önce topa yükselen kaleci Munir, çift yumrukla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45+2. dakikada ceza sahası dışından Yunus Akgün'ün şutunda, kaleci Munir topu önledi. Dönen topu Vargas tamamlamak istedi. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Balotelli'nin ceza yayı üzerinde sert şutunda topu kaleci Munir, uzanarak uzaklaştırdı.

54. dakikada sol kanattan arka arkaya kullanılan 3. köşe vuruşunda Vargas'ın ceza alanı içerisine gönderdiği ortada Samet'in kafa vuruşunda top, kaleci Munir'de kaldı.

62. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası içerisindeki pasında topu alan Akintola'nın şutunda kaleci Munir, meşi yuvarlağı kornere çeldi.

GOL 64. dakikada ev sahibi Adana Demirspor öne geçti. Sol kanatta ceza sahası içinde Vargas'ın pasında topla buluşan Yunus Akgün, rakibini çalımlayarak yaptığı sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

83. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde rakiplerini çalımlayarak çektiği şut savunmadan döndü.

92. dakikada Muhammed Mert'in ceza sahası içine ortasında savunmanın ters kafa vuruşunda kaleci Muric, topu güçlükle kontrol etti.

Adana Demirspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
#Adana Demirspor #Hatayspor #Süper Lig
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