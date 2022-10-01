Hem Montella hemde Buruk, bu maçtan zaferle ayrılarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. İki teknik adam da bu önemli karşılaşmaya çıkacak 11'lerini belirledi... İşte Adana Demirspor - Galatasaray muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de haftanın en az Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi kadar sonucu merakla beklenen maçı, bu akşam Adana'da oynanacak. İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde yeni bir oyun tarzı deneyen ve müthiş bir çıkış yakalayarak liderlik koltuğuna oturan Adana Demirspor, yıldız transferleriyle gövde gösterisi yapan ve üst üste aldığı galibiyetlerle zirveyi kovalayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ı ağırlıyor. Kazanan taraf, liderlik koltuğunu sağlamlaştıracak. Bu yüzden iki teknik adam da zorlu mücadeleye özel olarak hazırlanıyor.

ONYEKURU DÖNDÜ!

Montella'nın, direkt santrfor olmadan Emre Akbaba'yı ileri uca koyarak oynattığı futbola devam etmesi bekleniyor. İlk 7 haftada sadece deplasmanda Fenerbahçe'ye mağlup olan Adana, evinde Sivas, Ümraniye ve son şampiyon Trabzonspor'u yenerek şehirden kolay çıkış olmadığını kanıtladı.

Sakatlığını atlatan ve Montella'nın Galatasaray karşısında oynayacağını açıkladığı eski Sarı- Kırmızılı oyuncu Onyekuru'nun geri dönüşü de Güney temsilcisini bir hayli rahatlatmış durumda.

Okan Buruk'un planları farklı

Okan Buruk cephesinde ise farklı planlar var. Milli arada yıldız oyuncularını toparlama ve son durumlarını görme şansı bulan Buruk, takımı bir sonraki haftayı BAY geçeceği için, yine 2 haftalık bir dinlenme periyoduna sahip olacak.

Dolayısıyla Adana karşısında alınacak bir galibiyet ve liderliğe yükselmek, bu araya girerken tüm ekibe büyük moral getirecek. Ekibiyle birlikte detaylı bir rakip analizi yapan Okan hoca, tüm oyun kurgusunu galibiyet hedefi üzerine gerçekleştirdi.

Oliveira yerine Midtsjö

Hafta içinde dayısını kaybeden ve özel izinli olarak Portekiz'e giden Sergio Oliveira, son anda Adana Demir deplasmanı kadrosuna dahil edildi. Ancak antrenman eksiği bulunan tecrübeli yıldızın yerine teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de Midtsjö'ye şans vereceği öğrenildi.

Icardi yok! Mata kadroda

Galatasaray'da Adana Demir deplasmanı öncesi son dakika sürprizi... Gomis'le forma mücadelesine giren Mauro Icardi, dün sabahki idmanda takımla çalışmasına rağmen son anda ağrı hissettiğini söyledi ve kadrodan çıkarıldı. Arjantinli yıldızla birlikte, genç yetenek Yusuf Demir'in de sakatlığı sebebiyle Adana'ya götürülmediği açıklandı. Yeni transferlerden Danimarkalı stoper Ross da kafilede yer almıyor. Özellikle Icardi'nin yokluğunda, Galatasaray taraftarının gözü takımdaki bir başka yıldızın üzerinde olacak.

Mertens'in yerine oyuna

İstanbulspor ile oynanan özel maçta çok iyi bir performans sergileyen ve Milli arayı yoğun tempoda çalışarak geçiren Juan Mata, bugün ilk kez kadroya girecek. İspanyol yıldızın, skorun gidişatına göre maçın son 20 dakikasında büyük ihtimalle Mertens'in yerine sahada olması planlanıyor.

ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'İ

Ertaç, Svensson, Samet, Semih (Deli), Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Yusuf Sarı, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midtsjö, Yunus, Mertens, Kerem ve Gomis

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