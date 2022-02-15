Adana Demirspor: "FETÖ'cü hakemler temizlensin"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçının hakem yönetimine tepki gösterdi.

Sancak, verilen kararların yanlış olduğunu öne sürerken TFF Başkanı Nihat Özdemir'e seslendi ve "Hakemlerin içindeki FETÖ'cüleri temizle başkanım. Bunlar hep FETÖ'cülerin eseridir" diye konuştu.

İşte Murat Sancak'ın sözleri;

-"Hakemlerin içindeki FETÖ'cüleri temizle başkanım. Bunlar hep FETÖ'cülerin eseridir. Her kurumda, emniyette, askeriyede, her yerde FETÖ'cü var da hakemlerin içinde mi yok? Bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı, taraftarı galyana getirdi."

-"Federasyon başkanına ve MHK başkanına sözüm olsun; Bu hakem eyyamcının teki, futbolcuları saha içinde tehdit etti. Birinci golde VAR'a gittin, bizim golde neden VAR'a gitmiyorsun? Son golde Balotelli önünü kesmiyor, ofsayt yok. Bunlar hazırlıklı gelmişler."

-"Hiçbir zaman hakemleri eleştirmedim. Yeni MHK başkanını bile, destek için aradım ama yeter. Bu hakemlerle bu lig bitmez. Herhalde ilk maçın intikamını aldılar. Bu hakem, ilk haftadaki Fenerbahçe maçımızı da yönetti. 1.5 penaltımız vardı, onları da vermedi."