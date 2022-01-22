Adana Demirspor ezdi geçti: 5-0

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-0 yendi.

6. dakikada Emre Mor'un pasıyla topla buluşan Jimmy Durmaz'ın ceza sahası dışından sert vurdu. Top kaleci Muric'te kaldı.

10. dakikada Biglia'nın yaptığı ortaya arka direkte yükselen Salih Dursun'un kafa vuruşunda topu Muric kurtardı.

15. dakikada sağ kanatta Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Belhanda'nın ceza sahası içinden yaptığı orta, kaleci Viviano'da kaldı.

17. dakikada Balkovec'in pasında Emre Mor'un gelişine yerden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

36. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Vargas'ın sol kanatan korner atışında, ceza alanı içinde kafalardan seken topla buluşan Assombalonga'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

Öte yandan, maç öncesi seremoniye her iki takım futbolcuları, üzerinde "İhracatımız Şampiyonlar Ligi'nde Hedef 250 milyar dolar" yazılı pankartla çıktı.

Hayatını kaybeden A Milli Takım ve Altay'ın eski futbolcusu Mustafa Turgat için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İkinci yarı

51. dakikada orta sahadan atılan topla ceza alanı yayı önünde buluşan Belhanda'nın kaleci Viviano'nun açılmasını fırsat bilerek yaptığı aşırtma vuruşunda top dışarı çıktı.

55. dakikada Belhanda'nın pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza alanı içinde sağ kanattan yerden vuruşunda kaleci Viviano iki hamlede topu kontrol etti.

56. dakikada ceza sahası dışında Borini'nin sert şutunda kaleci Muriç sektirdiği topa iki hamlede hakim oldu.

58. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Assombalonga'nın pasıyla ceza alanı içine giren Yunus Akgün'ün vuruşunda top ağlarla buluştu. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırması üzerine VAR kararı beklendi. Maçın hakemi Suat Arslanboğa, VAR'dan gelen bilgi sonrası orta noktayı gösterdi: 2-0

67. dakikada Adana Demirspor üçüncü golü buldu. Vargas'ın kullandığı serbest vuruşta kale sahası çizgisi önünde Assombalonga topa dokundu. Meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

74. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Assombalonga'nın sert vuruşunda kaleci Viviano topa hakim oldu.

83. dakikada Adana Demirspor dördüncü gole ulaştı. Yunus Akgün'ün sağ kanatta ceza sahası içinde yerden pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Balotelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0

86. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Tunay Torun'un yakın köşeye doğru vuruşunda top kaleci Muric'te kaldı.

90. dakikada Adana Demirspor farkı beşe çıkardı. Balotelli'nin kendi yarı sahasından attığı topla buluşan Yunus Akgün ceza alanına girdikten sonraki vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-0

Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-0 mağlup etti.