Adana Demirspor, Assombalonga'nın 4 golüyle son 32'de
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Adana Demirspor, evinde TFF 2. Lig ekibi Eşin Group Nazilli Belediyespor'u 4-3 yenerken Adana ekibinin tüm gollerini Britt Assombalonga attı.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor, TFF 2. Lig ekibi Eşin Group Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip 4-3'lük skorla adını 5. tura yazdırdı.
Adana Demirspor'un gollerini 15, 29 (penaltı), 51 ve 90+5'te (penaltı) Britt Assombalonga ile kaydetti.
Eşin Group Nazilli Belediyespor'un gollerini ise 13'te Berkay Aydoğmuş, 34'te Şükrü Kaan Kılıçaslan ve 63'te Furkan Apaydın attı.
Maçın önemli anları:
13. dakikada Nazilli Belediyespor öne geçti. Alim Harlak'ın ceza sahası içinde yerden ortasında topla buluşan Berkay Aydoğmuş vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
15. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Rakitskyi'nin uzun mesafeden pasına hareketlenen Assombalonga sağ çaprazdan ceza sahasına girdiği anda vuruşunda kalesinden uzaklaşan Canberk Aydemir ile araya girmek isteyen savunma oyuncularının yanından top ağlarla buluştu: 1-1
28. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahasına giren Bjarnason, Nurettin Çağlar ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.
29. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Assombalonga'nın kullandığı penaltı atışında kaleci Canberk Aydemir'in parmaklarının ucuyla dokunmasına rağmen top kalenin sağından ağlarla buluştu: 2-1
34. dakikada Nazilli Belediyespor beraberliği yakaladı. Mert Özyıldırım'ın ceza sahası dışından pasından savunmanın arkasına sarkan Şükrü Aslan Kılıçaslan, penaltı noktası civarında göğsüyle yumuşattığı topa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2
51. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. Abdurrahim Dursun'un sol kanattan ortasında topla buluşan Assombalonga'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2
63. dakikada Nazilli Belediyespor yeniden beraberliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Nurettin Çağlar'ın kafa vuruşunda kaleci Karacic'den dönen topu Furkan Apaydın kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 3-3
83. dakikada Bilal Ceylan'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde arka direkte Alim Harlak'ın vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.
88. dakikada Nongoh'ın ceza yayı dışından sert şutunda kaleci Canberk Aydemir son anda uzanarak topu kornere çeldi.
90+5. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Assombalonga, Furkan Apaydın'ın ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Emre Kargın, penaltı noktasını gösterdi.
90+6. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. Assombalonga'nın penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-3
Karşılaşmayı 4-3 kazanan Adana Demirspor, 5. tura çıkan ekip oldu.
Kaynak: TRT Spor
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