banner38

Adana Demirspor, Altay'ı eli boş gönderdi: 3-1

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki Adana Demirspor, konuk ettiği Altay'ı 3-1 mağlup ederek puanını 52'ye çıkardı.

Spor 10.04.2022, 18:28
Adana Demirspor, Altay'ı eli boş gönderdi: 3-1

6. dakikada Belhanda'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kale sahası çizgisinde yükselen kaleci Lis, iki hamlede topa sahip oldu.

14. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda, top direğe çarparak dışarı çıktı.

17. dakikada hızlı atağa çıkan Altay'da orta saha civarından aldığı topla ceza sahasına kadar giren Kazımcan Karataş, şutunu çekmekte gecikince savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

20. dakikada Gökhan İnler'in sağ çaprazdan ceza sahasına ortasına Akintola'nın kafa vuruşunda, kaleci Lis son anda müdahale ederek topu üstten kornere çeldi.

31. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Belhanda, Samet Akaydın'a çıkardı. Samet Akaydın'ın vuruşunda top üstten dışarı gitti.

33. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Svensson'un sağ kanattan yerden ortasında topu önüne alan Belhanda, ceza alanı girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

36. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Yunus Akgün'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, savunmanın ters kafa vuruşu sonrası üst direkten dönen topu Samet Akaydın tamamlayarak golü buldu: 2-0.

42. dakikada Poko'nun sağ kanattan yaptığı ortada sonrası kale sahası içinde Samet Akaydın'ın ters vuruşunda, kaleci Muric son anda uzanarak topun ağlarla buluşmasını engelledi.

Müsabakanın ilk yarısını Adana Demirspor 2-0 üstün tamamladı.

56. dakikada ceza alanı içinde Rodriguez'in vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü. Dönen topa Rodriguez'in ikinci vuruşunda, savunma yeniden meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

60. dakikada sol taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Bamba topu ayağından açınca kaleci Muric yatarak meşin yuvarlağa sahip oldu.

67. dakikada Akintola'nın ceza sahasına girdikten sonra şutunda kaleci Lis'ten seken topu son anda İbrahim Öztürk müdahale ederek uzaklaştırdı.

69. dakikada Balotelli'nin ceza sahası içine ortasında Adana Demirsporlu futbolculardan seken topu arka direkte önünde bulan Akintola'nın vuruşunda, kaleci Lis topu çeldi.

71. dakikada Belhanda'nın ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Lis yatarak topu çeldi. Balotelli, dönen topu kontrol edip yeniden kaleye gönderdi, Lis ikinci kez topu çeldi.

74. dakikada Naderi'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında savunma topu kafayla uzaklaştırdı.

81. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışı sonrası ceza sahası içinde kafalardan seken topa Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda, kaleci Muric son anda uzanarak topu kornere çeldi.

82. dakikada Altay, farkı bire indirdi. Sağ taraftan kullanılan köşe atışı sonrası Rodriguez'in ortasında ayaklardan seken topu kale sahası içinde önünde bulan Naderi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

86. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Yunus Akgün'den aldığı pasla sağ taraftan ceza sahasına giren Stambouli yerde kalınca, hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Kardeşler, VAR incelemesinde de kararını değiştirmedi. 87'nci dakikada penaltıyı kullanan Balotelli'nin vuruşunda, kaleci Lis ve top ayrı köşelere gitti: 3-1

Karşılaşma, Adana Demirspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
#Adana Demirspor #Altay #Süper Lig
Yorumlar (0)
banner35
22
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Konyaspor 32 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 31 48
9. Karagümrük 32 46
10. Antalyaspor 31 44
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 29 49
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Sevilla 31 60
3. Barcelona 29 57
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 31 41
11. Celta Vigo 31 37
12. Espanyol 31 37
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 31 32
15. Elche 30 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 31 22