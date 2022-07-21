Adana Demirspor'a Gürcü forvet

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki Gürcistanlı forvet oyuncusu Khabuliani ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Geçtiğimiz sezon ülkesinin FC Telavi takımında oynadığı 15 maçta 2 gol atan Giorgi 18 yaşında.