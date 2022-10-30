Adana Demirspor, 2-0'ı koruyamadı
Spor Toto Süper Lig 12. haftasındaki Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor karşılaşması 2-2 berabere tamamlandı.
6. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında rakip yarı alanı topla geçen Gavranovic'in pası sonrası sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kemen'in şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
13. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ndiaye, kaptığı topu sol kanattaki Belhanda'ya aktardı. Belhanda'nın ortasında penaltı noktası üzerinde topla tekrar buluşan Ndiaye, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.
30. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında, sağ kanatta hareketlenen Akintola'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Onyekuru'nun sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
35. dakikada Stambouli'nin kendi yarı alanından Kayserispor savunmasının arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Akintola'nın ceza sahasına girer girmez şutunda, top auta çıktı.
45+2. dakikada sağ kanatta rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Ramazan Civelek'in yerden ortasında, kale alanı içerisinde Gavranovic'in dokunamadığı topu savunma uzaklaştırdı.
45+2. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Belhanda'nın sert şutunda, meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibindin auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Adana Demirspor 1-0 önde tamamladı.
65. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Semih Güler'in kendi yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta Ali Karimi'nin kontrol edemediği topu kapan Onyekuru, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
67. dakika Kayserispor farkı bire düşürdü. Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Cardoso'nun ceza sahasına gönderdiği orta sonrası penaltı noktasında topla buluşan Gavranovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 1-2.
82. dakikada ev sahibi ekip skoru eşitledi. Gökhan Sazdağı sağ kanttan rakiplerini çalımlayarak topu rakip sahaya taşıdıktan sonra pasını Emrah Başsan'a çıkardı. Aynı oyuncunun ortasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Caradoso'nun kafa şutunda top ağlarla buluştu: 2-2.
90+5. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği pasla sağ çaprazda buluşan Kemen'in uzak köşeye gönderdiği sert şutta, kaleci son anda topu kornere çeldi.
Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.
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