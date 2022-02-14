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Adana'da nefes kesen maç 1-1 sona erdi

Süper Lig'in 25. haftasında Adana'da karşı karşıya gelen Adana Demirspor'la Beşiktaş arasındaki nefesleri kesen müsabaka 1-1 sona erdi.

Spor 14.02.2022, 22:06 14.02.2022, 22:25
Adana'da nefes kesen maç 1-1 sona erdi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu.

6. dakikada Bjarnason sağ kanattan ortasında ceza sahasında Balotelli'yi geçen topu defans kafayla kornere attı.

8. dakikada Kerem Kalafat'ın sağ kanatta taç çizgisinden ortasında Batshuayi'nin kale alanı içinde vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

10. dakikada ceza alanı içine koşarken Ghezzal'den aldığı topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın sol çaprazdan uzak köşeye vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

14. dakikada kaleci Muric, Batshuayi'nin ceza sahası dışındaki Teixeira'ya attığı topu tehlikeyi sezerek kalesinden ayrılıp uzaklaştırdı.

15. dakikada ceza sahasına atılan ortada defans kafayla uzaklaştırmaya çalışırken kaleci Muric boşa çıktı. Bu sırada topla buluşan Teixeira'nın vuruşunda top kaleci Muric'te kaldı.

18. dakikada Vargas'ın ceza alanı içine yerden pasında topla buluşan Bjarnason'un vuruşunda araya giren savunma oyuncusu topu son anda uzaklaştırdı.

19. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan attığı topu Bjarnoson, Balotelli'ye iletti. Ceza alanı dışında Balotelli'nin şutunda kaleciyi geçen top kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.

26. dakikada Kerem Kalafat'ın sağ kanattan ortasında Larin'in kale sahası içine kafa vuruşunda kaleci Muric yükselerek topa hakim oldu.

31. dakikada Beşiktaş öne geçti. Atiba'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Kerem Kalafat'ın ortasında kale sahası ön çizgisinde yükselen Teixeira'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Ali Şansalan pozisyon öncesi Teixeira ile Kaan Kanak arasındaki mücadelede faul olmadığını VAR'dan belirleyerek golü verdi : 0-1

37. dakikada savunmada Vida'nın sektirdiği topa hareketlenen Yunus Akgün'ün sağ kanatta ceza sahası içinden vuruşunda top kaleci Ersin Destanoğlu top hakim oldu.

42. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Balotelli'nin vuruşunda top uzak kale direğini geçip ağlarla buluştu. Ancak hakem Ali Şansalan, VAR incelemesinde önceki pozisyonda Vargas ile Ghezzal'in mücadelesinde Ghezzal'e faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

45+4. dakikada sağ kanattan ceza alanına atılan topa koşan Batshuayi'den önce kaleci Muric yatarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+6. dakikada sol kanattan Vargas'ın ortasında yükselen Balotelli'nin kafa vuruşunda top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

49. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Rıdvan Yılmaz'ın kale sahası içine ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

52. dakikada savunmayı az adamla yakalayan Beşiktaş atağında Larin'in sol kanattan ceza alanına girdiğinde vuruşunda defans araya girerek topu kornere attı.

53. dakikada Yunus Akgün'ün sol kanttan ceza sahasına gönderdiği topu hücumdaki oyuncular beklemediği için hareketlenemeyince savunma topu uzaklaştırdı.

55. dakikada savunmadan dönen topu önünde bulan Larin'in ceza alanı dışından vuruşunda top kaleci Muric'te kaldı.

57. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruş sonrası ceza alanı dışına çıkan topla buluşan Yunus Akgün'un uzaktan şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu uzaklaştırdı.

58. dakikada kontra atağa çıkan Beşiktaş'ın kaybettiği top kalesinde tehlikeye neden oldu. Balotelli'in ceza alanı içinde attığı pasla topla buluşan sağ kanattaki Yunus Akgün'ün şutunda top uzak kale direği yanından dışarı çıktı.

71. dakikada Gökhan İnler'in derinlemesine pasında topla buluşan Svensson'un sağ kanattan yerden ortasında kaleci Ersin Destanoğlu ön direkte son anda Yunus Akgün'den önce yatarak topa hakim oldu.

76. dakikada Svensson'un ortasında kale sahası yakınlarında Balotell'nin vole vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

78. dakikada Emirhan İlkhan defansı ve kaleci Muric'i geçerek kale sahası içine yerden ortasında Larin'den önce savunma araya girip paslaşarak topu uzaklaştırdı.

79. dakikada ceza alanı içinde Vargas'ın mücadelesi sonrası Balotelli'ye çıkardığı topa bu oyuncu istediği gibi vuramayınca top auta çıktı.

81. dakikada Tayyip Talha Sanuç, uzun süre taşıdığı topu ceza alanı içinde sağındaki Alper Uludağ'a iletti. Alper Uludağ'ın vuruşunda Vida'dan seken top kornere çıktı.

85. dakikada penaltı noktası yakınlarında Balotelli'nin vuruşunda top Atiba'dan kornere çıktı.

86. dakikada Gökhan İnler’in derinlemesine pasında ceza alanı içinde topla buluşan Balotelli topa istediği gibi hakim olamayınca savunma topu uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Köşe vuruşunda kale sahası içinde Talha Sanuç'un kafayla indirdiği topa Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1

90+3. dakikada Yunus Akgün'ün Svensson'a ilettiği topta bu oyuncunun ortasında Vida son anda araya girerek topu kornere attı.

90+4 kullanılan korner atışı sonrası oluşan karambolde topu önünde bulan Samet Akaydın'ın vuruşunda top ağlara gitti. Önce golü veren hakem Ali Şansalan VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Adana Demirspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA
#Adana Demirspor #beşiktaş #Süper Lig
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