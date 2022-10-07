Adana'da goller ikinci yarıda geldi
Spor Toto 1. Lig'in 8. hafta açılış maçında Adanaspor ile Beyçimento Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı.
Spor 07.10.2022, 22:24
Spor Toto 1. Lig'de 8. haftanın perdesi Adana'da açıldı. Haftanın açılış maçında Adanaspor ile Beyçimento Bandırmaspor karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumunda oynanan mücadelenin 47. dakikasında konuk ekip, Kerim Avcı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 53'te Hakan Yeşil'in penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı: 1-1.
Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 8'e, Bandırmaspor ise 12'ye yükseltti.
Kaynak: TRT Spor
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