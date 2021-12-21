Adana'da 11'ler belli oldu: Galatasaray'da 6 yerli

İki takım Süper Lig'de yaklaşık 27 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor ile son olarak 29 Nisan 1995'te karşılaştı.

Ali Sami Yen Stadı'nın ev sahipliği yaptığı müsabakayı sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı.

İLK 11'LER:

ADANA DEMİRSPOR: A.Muriqi, Svensson, Samet Akaydın, Simon Deli, Kaan, Stambouli, Gökhan İnler, Vargas, Yunus Akgün, Bjarnason, Balotelli.

GALATASARAY: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mostafa.