Adana'da 11'ler belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında, aynı puanda olan ve averajla ilk iki basamakta sıralanan Adana Demirspor ve Galatasaray saat 20.00'da karşı karşıya gelecek.
Spor 01.10.2022, 19:05
İşte ilk 11'ler:
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Samet, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Midtsjö, Torreira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis
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Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Kasımpaşa
|8
|12
|10. Gaziantep FK
|8
|11
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Pendikspor
|7
|12
|3. Bodrumspor
|6
|11
|4. Keçiörengücü
|6
|11
|5. Boluspor
|5
|10
|6. Bandırmaspor
|5
|10
|7. Sakaryaspor
|7
|10
|8. Samsunspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|7
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|4
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. M. United
|6
|12
|6. Newcastle
|8
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Bournemouth
|8
|9
|13. Leeds United
|6
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
|2. Barcelona
|6
|16
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
|6
|15
|5. Villarreal
|7
|12
|6. Osasuna
|6
|12
|7. Atletico Madrid
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|6
|8
|11. Getafe
|7
|8
|12. Girona
|6
|7
|13. Rayo Vallecano
|6
|7
|14. Celta Vigo
|6
|7
|15. Sevilla
|6
|5
|16. Espanyol
|6
|4
|17. Real Valladolid
|7
|5
|18. Almeria
|7
|4
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|6
|1