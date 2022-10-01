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Adana'da 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında, aynı puanda olan ve averajla ilk iki basamakta sıralanan Adana Demirspor ve Galatasaray saat 20.00'da karşı karşıya gelecek.

Spor 01.10.2022, 19:05
Adana'da 11'ler belli oldu

İşte ilk 11'ler:

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Samet, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Midtsjö, Torreira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

#Adana Demirspor #Galatasaray #Süper Lig
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1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Kasımpaşa 8 12
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11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
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5. Boluspor 5 10
6. Bandırmaspor 5 10
7. Sakaryaspor 7 10
8. Samsunspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
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11. Göztepe 7 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
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15. Altay 6 5
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19. Denizlispor 6 2
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1. Arsenal 8 21
2. M.City 7 17
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. M. United 6 12
6. Newcastle 8 11
7. Chelsea 7 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Bournemouth 8 9
13. Leeds United 6 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Southampton 8 7
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 18
2. Barcelona 6 16
3. Athletic Bilbao 7 16
4. Real Betis 6 15
5. Villarreal 7 12
6. Osasuna 6 12
7. Atletico Madrid 6 10
8. Real Sociedad 6 10
9. Valencia 6 9
10. Mallorca 6 8
11. Getafe 7 8
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13. Rayo Vallecano 6 7
14. Celta Vigo 6 7
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