Acun Ilıcalı'yla 2'de 2 yaptılar

İngiltere Championship Ligi takımlarından Hull City, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almasının ardından çıktığı ikinci maçını da kazandı. Hull, deplasmanda lig ikincisi Bournemouth'u 1-0 yendi, puanını 29'a yükseltti.



Bir önceki maçta zirve mücadelesi veren ekiplerden Blackburn Rovers'ı 2-0 yenen ve rakibinin 10 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran Hull City, bu galibiyetle 24 takımlı ligde 19. sıraya yükseldi.

Kaynak: NTVSPOR