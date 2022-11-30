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Acun Ilıcalı'dan Hull City açıklaması: Taraftarların ayrıcalıklı hissetmelerini istiyorum

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı, "Taraftarların bu kulübü tuttukları için ayrıcalıklı hissetmelerini istiyorum. Köklü bir kulüp ve bize emanet. Benim amacım da taraftarları elimden geldiğince mutlu etmek" ifadelerini kullandı.

Spor 30.11.2022, 21:58
Acun Ilıcalı'dan Hull City açıklaması: Taraftarların ayrıcalıklı hissetmelerini istiyorum

Ilıcalı, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan Hull City'i takip eden İngiliz taraftarlarla buluşması öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Antalya gibi güzel ve gelişmiş bir şehirde kamp yaptıkları için futbolcuların kendisini rüyada gibi hissettiğini anlatan Ilıcalı, dünyada zor bulunabilecek iklim koşullarına sahip kenti taraftarlara ve futbolculara tanıttığı için mutlu olduğunu söyledi.

Taraftarların Türkiye'ye sempatisi olduğunu aktaran Ilıcalı, "Onlar bizi ailelerine aldılar, sıra bizdeydi. Biz de onları Antalya'ya getirerek ailemize taşıdık. Antalya'yı benim oyuncularımın övmesine gerek yok. Antalya'yı dünya biliyor, özel bir şehir. Antalyaspor camiasıyla çok yakın ilişkilerim var. Survivor'da değerli bir Antalyalı kardeşimizi kaybetmiştik. Antalya'nın manevi açıdan da önemi çok büyük. Kulübü buraya getirmek, kamp yaptırmak belki işin ekonomi tarafı ama benim için önemli olan maneviyat." diye konuştu.

Hull City'nin diğer kulüplerden farklı olmasını sağlamaya çalıştığını vurgulayan Ilıcalı, "Bu iki yönlü olur. Birincisi performans ve futbol. Taraftarların bu kulübü tuttukları için ayrıcalıklı hissetmelerini istiyorum. Köklü bir kulüp ve bize emanet. Benim amacım da taraftarları elimden geldiğince mutlu etmek." dedi.

Gazetecilerin "Türkiye'den başka transfer olacak mı?" sorusunu Ilıcalı, şöyle yanıtladı:

"Transferde ne olacağı belli olmuyor. Türk liginden daha önce oyuncular aldık ve başarılı oldular. Ozan'a tribünler özel tezahüratlar yaptı. Doğukan sakatlık geçirdiği için vakit kaybetti. Tetteh'e herkes bayıldı. Allahyar önemli bir isim. Pelkas'a özel bir parantez açmam lazım çünkü takımın en yıldız oyuncularından biri. Son 5 deplasmanda 4 galibiyetimiz var. Müthiş bir başarı. İç sahada zorlanıyoruz. Onu da çözersek daha ileriye gidebiliriz. Play-off ile 7 puan fark var. 26 maçta 7 puan kapanabilir. Asıl hedefimiz uzun vadeli. Çok yüksek bütçeli takımlar var. 150 milyon poundluk takımlar var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor bütçeleriyle oynuyoruz."

Ilıcalı, Arda Güler'in performansının sorulması üzerine, "Arda Güler için yorum yapmama gerek yok. Çok önemli spor insanları önemli yorumlar yapıyor. Her hamlesi beni mutlu ediyor. Zekasındaki ilerilik gibi. Dünya Kupası'nı izliyorum her takımın önemli yıldızı var. Her ülke bir isim çıkarmış. Biz de Hakan Çalhanoğlu'nu o seviyelerde görmekle birlikte gerçek anlamda Hakan'ın yanına gelebilecek belki de ilerisine gidebilecek isme ihtiyacımız var. Yıllarca gururlanabileceğimiz isme ihtiyacımız var. Neden Türkiye'de böyle bir isim çıkmaz. Arda Güler'de potansiyel olduğu kesin. Bundan sonrasını Arda bize söyleyecek." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda İngilizlerle ciddi bağlar kurduğu için İngiltere'yi tuttuğunu belirten Ilıcalı, Arjantinlilerle çalıştığı için Arjantin'e sempatisinin olduğunu söyledi. Ilıcalı, "Fenerbahçeli olarak Brezilya neden olmasın. Alex ve Carlos var. Bu 3 takım daha önde. Favoriler kim derseniz Fransa bir adım önde görünse de gönlüm Güney Amerika ve İngilizlerden yana. İngiltere-Fransa eşleşmesini hissediyorum. Orada her şey belli olur. İngiltere sürpriz yapabilir ama favori Brezilya." diye konuştu.

Ilıcalı, açıklamasının ardından Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior ile taraftarların sorularını yanıtladı.

#Acun Ilıcalı #hull city
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