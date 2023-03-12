Aboubakar müslüman mı? Dünya Kupası'nda Kamerun forması giyen Aboubakar'ın hangi dini inanca sahip olduğu merak edildi. Peka Kamerunlu futbolcu Aboubakar müslüman mı? İşte merak edilen detaylar.

Eski Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar müslüman mı, hangi dine inanıyor, inançlı mı gibi sorular okurların merak ettiği konulardan oldu. Peki Aboubakar müslüman mı? İşte ünlü futbolcu hakkında merak edilen soruların cevapları.

ABOUBAKAR MÜSLÜMAN MI?

Dünya Kupasında forma giyen Kamerunlu siyahi futbolcu Aboubakar ismi Ebu Bekir olduğundan dolayı müslüman mı değil mi merak uyandırdı. Futbolseverlerin internette araştırdığı konular arasında yer aldı. İşte merak edilen soruların cevapları.

ABOUBAKAR KİMDİR?

Asıl adı, Vincent Aboubakar'dır. Aboubakar, 22 Ocak 1992 tarihinde Yaounde, Kamerun'da dünyaya gelmiştir.

Uzun adı Vincent Paté Aboubakar'dır. Babası ise Edouard Aboubakar'dır.

Vincent Aboubakar, Kamerun'da "Cotonsport Garoua" takımında 2009 yılında profesyonel kadroya geçti. 26 Mayıs 2010 tarihinde bonservis bedelsiz olarak Fransa'nın Valenciennes şehrinde kurulmuş olan Fransız futbol kulübü FC Valenciennes takımına transfer edildi.

Vincent Aboubakar 1 Temmuz 2013 tarihinde Fransız kulübü Lorient'e yine bonservis bedelsiz olarak transfer edildi. Burada 2013-14 sezonunda forma giydiği 36 maçta toplam 16 gol atarken 8 de asist yaparak dikkatleri üzerinde topladı.

24 Ağustos 2014 tarihinde3 milyon euro bonservis bedeliyle Portekiz takımlarından FC Porto'ya transferi gerçekleşti. Porto'da kaldığı iki yılda ilk yılında çıktığı 20 maçta 8 gol attı ve 4 asist yaparak yine göz doldurdu. İkinci yılında 2015-16 sezonunda toplam 42 maçta 18 gol attı ve 3 asist gerçekleştirdi. Bana Ebu Bekir diye seslenmeyin diyen siyahi futbolcu müslüman değildir.

29 Ağustos 2016 tarihinde 2,5 milyon euro kiralık bedeli ve 10,5 milyon euro ücret karşılığında Beşiktaş'a bir yıllığına kiralandı. Aboubakar,1.82 boyundadır. Futbol kariyerinde yalnızca iki kez sakatlık geçirdi ve toplam 19 gün sahalardan ayrı kaldı.

Altyapı Kariyeri Şu Şekildedir:

2006-2008 - Cotonsport Garoua

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2009-2010 - Cotonsport Garoua

2010-2013 - FC Valenciennes

2013-2014 - Lorient

2014-2016 - Porto

2016 Beşiktaş (kiralık)

2020 Beşiktaş kiralık

Millî Takım Kariyeri :

2009-2010 - Kamerun U-20

2010 - Kamerun