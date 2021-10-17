Abdurrahim Albayrak'tan Falcao itirafı

Galatasaray Spor Kulübü’nün 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Toplantı koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle sadece kulüp üyelerin katılımıyla yapılırken, basın mensupları veya misafirler alınmadı.

"Bu bir hataydı"

Kongrede konuşma yapan Galatasaray'da eski yönetici Abdurrahim Albayrak, Falcao transferinde ortaya çıkan meşhur fotoğraf için taraftarlardan özür diledi. Şanssız bir fotoğrafın çıktığını belirten Albayrak, "Falcao için bütün Türkiye ayağa kalktı. Başkan da 'Ben taraftarın dediğini yapacağım, Falcao'yu istiyorum' dedi. Şanssız bir fotoğraf ortaya çıktı. Bunun için herkesten özür diliyorum. Bu bir hataydı. Falcao için bir bonservis bedeli istediler. Falcao, '5-6 milyon euro bedelle bir yere gitmem, ben Falcao'yum' dedi" ifadelerini kullandı.

"Maaşları kestik mi, kestik"

Oyuncuların maaşlarından indirim yaptıklarını belirten Albayrak, Babel’i sezon ortasında alırken, 2.5 milyon euro imza parası verdik. Babel’e de buna yakın ücret ödedik. Birkaç kişi hariç herkes maaşından 1.5 maaş indirim yaptı. Falcao’dan 500 bin euro kestik mi, kestik. Sezonu kapamış Andone ülkesine dönerken 1.5 maaş indirim yaptı. O günlerde indirim yapan futbolculara teşekkür ediyorum. Falcao’ya yıllık 5 milyon euro verdik. İmza parası içinde olma şartı ile verdik. Bu transfer tutmadı, olmadı. Dünya çapında santrfor alıyorsunuz, tutmadı. Şanssızlık mı diyelim, uymadı. Falcao’yu aldık. Bunu da başkan tamamen taraftarın isteklerine, arzularına dayanarak aldı. Falcao’ya verdiğimiz para yıllık 5 milyon euro. Maç başı ücretleri vardı. Falcao’nun durumu budur” şeklinde konuştu.

"Bu benim sözümdür, namusumdur"

Galatasaray Adası hakkında konuşan Albayrak, "Ben hiçbir mahkemeye tek başıma gitmedim. Hiçbir mahkemeye kendi çıkarım için gitmedim. Ben ada için gecemi gündüzüme kattım. Ben Galatasaray için yine o kapılara gitmek mecburiyetindeyim. Adayı halledeceğiz, bu benim sözümdür, namusumdur" dedi.