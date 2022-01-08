Abdullah Avcı transferi resmen açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Yeni Malatya maçı sonrasında sol beke yaptıkları takviyeyi açıkladı.

Avcı, "Transfer dönemi başlamadan biz transferi bitirdik. Puchacz yarın veya pazar günü burada olacak. Sağ stoperin alternatifi yok. Oraya bir takviye yapacağız" ifadelerini kullandı.

Union Berlin'de forma giyen futbolcunun yakın zamanda Trabzonspor ile idmanlara çıkması ve gelecek haftadan itibaren kadroya dahil olması bekleniyor.