Abdullah Avcı: Şampiyonluğun ışığı pırıl pırıl parlıyor

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalayan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç sırasında hayatını kaybeden Trabzonspor taraftarı için başsağlığı dileyerek, "Üzücü bir durum. Bu duyguyu çok yoğun yaşayan bir şehirdeyiz. Umarım kazandıkça bu dengeler biraz daha oturur" diye konuştu.

"Güzel bir galibiyet oldu"

"Bekleyen takımdan oynayan takıma dönen bir Konyaspor var. Hem birinci bölgesinde, ikinci bölgesinde de planları var. Rakip arkasında en fazla koşu yapan bir geçişi bugün uygulamak istediler. Biz hem oyuncu kalitemiz hem oyun organizasyonumuzla bunun hepsini hem savunmada hem hücumda neler yapabileceğimizi çalıştık. Hafta çok iyi geçmişti. 12. oyuncuyla, taraftarımızın verdiği destekle beraber oyunun ilk 20 dakikasında dominant ve baskılı bir oyun oynadık ve rakibi hataya zorladılar. 1-0 içeri girdik. Maçın genelinde aslında daha önce koparabilmemiz için biraz daha duygularımızı dengelememiz lazım. Özellikle bizim gibi bir takımız 1-0’dan sonra çabuk erken final pasları yapmamız gerekiyor. Top kayıpları, yüksek nabızda gidip gelmek her takımı ve bizi de bu anlamda yorar. Özellikle top kayıplarının dışında güzel bir haftada, 25. haftada güzel bir galibiyet oldu."

"Şampiyonluğun ışığı pırıl pırıl parlıyor"

"Bu sene 'İyi ki Trabzonspor var' dedirttirmek bizim için çok önemliydi. Her taraftardan bunun dönüşünü alıyoruz. Bunlar beni de son derece mutlu ediyor. Şampiyonluğun ışığı pırıl pırıl parlıyor. 13 hafta var, hafta hafta gideceğiz. Bunu cebimize koyduk. Pazar günkü maça hem zihinsel hem fiziksel en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Rakibi de bu sene ve geçen seneden beri çıkışı için tebrik ediyorum."

"Harika bir sezon geçiriyoruz"

Kamuoyundaki erken şampiyonluk değerlendirmelerini yorumlayan Avcı, “Onların çok gerçekçi konuşmalar olmadığını düşünüyorum. Bu oyun her zaman daha iyisini yapman gerektiren bir oyundur. Trabzonspor bu sene bu oyunu hep daha iyi yapacak, rekorlar kıracak, daha iyi oyunlar oynaması lazım. İstatistikleri rekorları kırsın, daha fazla puan alsın. Bugün devre arasında girerken çok puan farkı da varken ona göre transferler de yaptık. Her seferinde Trabzonspor’da bir fazlasını isteyecek, ben de isteyeceğim, oyuncu sahanın içinde isteyecek. Bunu psikolojik üstünlük de diyebilirsiniz, puan farkı da, dominant oyun da. Hepsi bir arada harika bir sezon geçiriyoruz. Umarım herkes bunu taraftarımız da şehir de bunu keyfini çıkartsın” dedi.

"Sevimli bir çocuk olarak bakıyorum"

Nwakaeme’nin performansını ve maçtaki asistini değerlendiren Avcı, “Benim oyuncum olarak, sevimli bir çocuk olarak bakıyorum. Bunların yapabilirliğini her zaman göstermiş bir oyuncu. Bunların sayısının daha çoğalmasını istiyoruz ve onu seviyoruz” diye konuştu.

"Visca bütün takımın gelmesini istediği bir oyuncuydu"

Avcı, Medipol Başakşehir’den transfer edilen Edin Visca’nın takıma katkısına ilişkin soru üzerine de "Trabzonspor büyük kulüptür. Trabzonspor yarışır ve olduğu her yerde yarış vardır. Edin Visca'yı 11 sene evvel Türkiye’ye getiren teknik adamım. O günden beri de iletişimim devam ediyordu. Onun konforlu alandan çıkmasını rica ettim, Başakşehir’den ricada bulundum. O da burada olmaktan son derece mutlu. Şampiyonluk kalitesi yüksek oyuncularla daha rahat oluyor. Visca bütün takımın gelmesini istediği, futbolcuların ‘hocam ne olur al’ dediği bir oyuncuydu" ifadelerini kullandı.