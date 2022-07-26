Abdullah Avcı'nın "Eskişehirspor'da oynamıyorsun ki..." sözlerine sert tepki
Eskişehirspor Kulübünden dünkü Empoli maçında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın oyuncusu Dorukhan Toköz'e söylediği sözler nedeniyle tepki geldi.
Spor 26.07.2022, 14:33
Kulübün Twitter hesabından, "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese" notuyla paylaşılan açıklamada, "Anadolu’da futbol devrimini başlatan kulübümüzün kutsal formasına dil uzatan Abdullah Avcı'yı camiamız ve şehrimiz adına kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Futbola Eskişehirspor'da başlayan Dorukhan Toköz, 2015-2018 yıllarında Eskişehirspor'da forma giymişti. 2018-2021 yıllarında Beşiktaş'ta oynayan Toköz, daha sonra Trabzonspor'a transfer olmuştu.
Abdullah Avcı'nın mücadelenin 2. yarısında Dorukhan Toköz'e söylediği, "Doruk. Bırak orayı. Yusuf içeri giriyor az önce de aynısı oldu. Dün dedim size. Arka üçlüyü bozma, önünde Yusuf var, kaç kere söyledim. Eskişehirspor'da oynamıyorsun ki..." sözleri canlı yayına yansımıştı.
Kaynak: AA, Fanatik
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