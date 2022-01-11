Abdülkadir Parmak'ın yeni takımı belli oldu
Trabzonspor'dan ayrılan Abdülkadir Parmak, Kayserispor'la sözleşme imzalamak üzere Kayseri'ye geldi.
Spor 11.01.2022, 01:53
Yukatel Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı Abdulkadir Parmak, Kayseri’ye geldi.
Sarı kırmızılı takımın sezonun ikinci yarısı için kiralık olarak kadrosuna kattığı Abdulkadir, hava yolu ile Kayseri'ye geldi.
Abdulkadir Parmak, havalimanı çıkışında taraftarların fotoğraf çektirme tekliflerini geri çevirmedi.
Kayserispor transfer yasağını kaldırdıktan sonra Trabzonlu futbolcu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalayacak.
Kaynak: NTVSPOR
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