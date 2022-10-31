Abdülkadir Ömür, 2027'ye kadar Trabzonspor'da

5 yıl daha Trabzonspor'da oynayacak olan Abdülkadir, bu sezon çıktığı 18 maçta 1 gol ve 1 asist üretti.

Trabzonspor, daha önce Uğurcan, Djaniny, Serkan, Muhammet Tepe ve Denswil'in sözleşmelerini de uzatmıştı.

Kaynak: TRT Spor