Abdülkadir Ömür, 2027'ye kadar Trabzonspor'da
Trabzonspor, 23 yaşındaki milli futbolcusu Abdülkadir Ömür ile sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.
Spor 31.10.2022, 18:22
5 yıl daha Trabzonspor'da oynayacak olan Abdülkadir, bu sezon çıktığı 18 maçta 1 gol ve 1 asist üretti.
Trabzonspor, daha önce Uğurcan, Djaniny, Serkan, Muhammet Tepe ve Denswil'in sözleşmelerini de uzatmıştı.
Kaynak: TRT Spor
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