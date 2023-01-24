Abdülkadir Bitigen için olay sözler: "Siz hakem değilsiniz!"

Eski hakemlerden Erman Toroğlu, Ümraniyespor-Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Tartışılan pozisyonları değerlendiren Toroğlu, Fenerbahçe'ni maçı kazandığı gol öncesinde faul olduğunu ancak hakem Abdülkadir Bitigen'in futbolu bilmediği için bu pozisyonda faul veremediğini söyledi.

İşte Toroğlu'nun Ümraniyespor-Fenerbahçe maçındaki sözleri;

"Abdulkadir Bitigen, futbolu bilmediği için Glumac'ın Batshuayi'ye yaptığı faulde çalmıyor. VAR'ı bekliyor. Futbolu bilmiyor, oyna diyor. Bunlar babadan oğula böyleler. Pozisyon senin önünde oluyor"

"Hakem değilsiniz. Size düdük verenin gözlerinden öpeyim. Orada düdük çalman lazım. Bütün Türkiye'yi ayağa kaldırıyorsunuz. Siz nasıl bir tohumsunuz ya?"

"Pozisyonda faul yok diyor. Sonra VAR çağırıyor 'Aa faul varmış' diyor."

"Abdulkadir Bitigen, VAR sonrası geliyor ve bir anda erkekleşiyor."