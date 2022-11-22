ABD ile Galler 1 puanla başladı

Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan mücadelede ABD, Timothy Weah'ın 36. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Pulusic'in şık pasında savunmanın arkasına sarkan Weah, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı.

80. dakikada Galler penaltı kazandı. Gareth Bale, 82. dakikada Zimmerman'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Gareth Bale, skoru 1-1'e getirdi ve maçın sonucunu belirledi.

Dünya Kupası'na son olarak 1958 yılında katılan Galler, dev organizasyonda 64 yıl sonraki ilk golünü Gareth Bale'in ayağından buldu.

ABD, 25 Kasım Cuma günü İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Galler ise aynı gün İran ile mücadele edecek.

Kaynak: beINSPORTS