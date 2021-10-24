ABD'de pole pozisyonu Max Verstappen'in
ABD'de yapılan sıralama turlarında Sergio Perez üçüncülüğü, Lewis Hamilton ikinciliği ve Max Verstappen ise birinciliği elde etti.
Spor 24.10.2021, 19:33
Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 32.910 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.
Hollandalı sürücünün 0.209 saniye arkasındaki Lewis Hamilton (Mercedes) ikinciliği, pisti liderden 0.224 saniye yavaş turlayan Sergio Perez (Red Bull-Honda) ise üçüncülüğü elde etti.
56 turluk yarış bugün TSİ 22.00'de başlayacak.
Kaynak: AA
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