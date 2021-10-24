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ABD'de pole pozisyonu Max Verstappen'in

ABD'de yapılan sıralama turlarında Sergio Perez üçüncülüğü, Lewis Hamilton ikinciliği ve Max Verstappen ise birinciliği elde etti.

Spor 24.10.2021, 19:33
ABD'de pole pozisyonu Max Verstappen'in

Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max VerstappenABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 32.910 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Hollandalı sürücünün 0.209 saniye arkasındaki Lewis Hamilton (Mercedes) ikinciliği, pisti liderden 0.224 saniye yavaş turlayan Sergio Perez (Red Bull-Honda) ise üçüncülüğü elde etti.

56 turluk yarış bugün TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: AA
#abd #Formula 1 #Max Verstappen
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