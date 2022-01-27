Aaron Ramsey Süper Lig yolunda

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın "Devre arasında fırsat transferi yapabiliriz" sözlerinin ardından gözler Siyah-Beyazlılara çevrilirken Kocadağ'ın işaret ettiği bu ismin Aaron Ramsey olduğu iddia edildi. Beşiktaş'ın Aaron Ramsey için maliyet araştırması yaptığı öne sürüldü.

AARON RAMSEY JUVENTUS'LA YOL AYRIMINDA

Juventus'a 3 yıl önce Arsenal'den bedelsiz olarak transfer edilen 31 yaşındaki Aaron Ramsey, kulübüyle Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen şu anda yol ayrımında. Kulübünün ayrılık kararı aldığı tecrübeli futbolcu için Beşiktaşlı idarecilerin, satın alma opsiyonlu kiralama önerisiyle Çizme ekibinin kapısını çalabileceği aksi halde sezon sonu için de şimdiden temasta bulunulabileceği belirtildi.

RAMSEY İÇİN PJANIC FORMÜLÜ

Miralem Pjanic'in Barcelona'daki 9 milyon euroluk maaşının sadece 2 milyon 750 bin euroluk kısmını karşılayan ve kiralama bedeli ödemeyen Beşiktaş'ın, benzer şartlar oluşması halinde, Ramsey için operasyona şimdiden başlayabileceği ifade edildi. Öte yandan Ramsey'e başta Premier Lig olmak üzere birçok kulübün ilgisinin de bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Akşam