A Milli Takım play-off'a kaldı

Deplasmanda Karadağ'ı geri düştüğü maçta 2-1 mağlup eden A Milli Takım, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası finalleri için play-off oynama hakkı kazandı. Grubumuzda oyanna diğer maç ise Hollanda'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçlarla beraber Hollanda, grup lideri olarak Dünya Kupası finallerine doğrudan katılma hakkı kazandı. Norveç ise 3. oldu.