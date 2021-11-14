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A Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı. Letonya'nın da deplasmanda Norveç ile 0-0 berabere kalmasının ardından A Milli Takımımız grupta averajla ikinci sıraya yükseldi. Peki A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar?

Spor 14.11.2021, 10:06 14.11.2021, 10:46
A Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takımımız sahasında Cebelitarık'ı konuk etti. Averaj açısından çok önemli olan mücadeleyi millilerimiz 6-0 kazandı ve Norveç'in de puan kaybetmesiyle birlikte grupta averajla ikinci sıraya yükseldi.

A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar?

A Milli Takımımızın averaj açısından Norveç'in önüne geçmesi için Cebelitarık'ı farklı yenmek zorundaydı. Norveç'in 5 gol gerisinde olan milliler, oynanan son karşılaşmaların ardından 1 gol farkla öne geçti ve grupta ikinci sıraya yükseldi.

Gruptaki diğer maçta Hollanda sahasında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı ve puanını 20'ye yükselti. Son hafta mücadelesinde A Milli Takımımız deplasmanda Karabağ ile karşılaşacak. Norveç ise deplasmanda Hollanda'nın konuğu olacak. Son maçta bizim kazanmamız, Hollanda ve Norveç'in berabere kalması veya Hollanda'nın kazanması durumunda grubu ikinci olarak tamamlayarak play-off'lara yükseleceğiz.

Karadağ'a kaybedersek ne olacak?

A Milli Takımımız, deplasmanda Karadağ'a kaybetmesi durumunda Norveç'in de Hollanda'ya yenilmesini bekleyeceğiz. Bu durumda oynanan son maçların ardından puanlar eşit olacağı için genel averaja bakılacak.

Karadağ ile berabere kalırsak gruptan çıkabilir miyiz?

A Milli Takımımızın, Karadağ ile berabere kalması durumunda; Norveç, Hollanda'yı yenemezse ikinci olarak play-off'lara gideceğiz.

Grup liderliği şansımız var

A Milli Takımımızın grubu lider bitirme şansı bulunuyor. Şu anda Hollanda 20 puanla zirvede yer alıyor. Biz 18 puanla ikinci ve Norveç de 18 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Son maçta bizim Karadağ'ı yenmemiz ve Norveç'in de deplasmanda Hollanda'yı yenmesi (Averajda bizim üstümüze çıkacak farkta olmayacak) halinde grubu lider olarak tamamlayabiliriz. Eğer lider tamamlarsak, Dünya Kupası'na direkt gitme şansımız bulunuyor.

Grupta puan eşitliği durumunda neye bakılıyor?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grupta puan eşitliği olduğu zaman 3 detaya bakılıyor. İlk bakılan detay, genel averaj. Eğer takımların genel averajları eşitse atılan gol sayısına bakılıyor. Burada da eşitliğin olması durumunda takımların arasındaki maçlara bakılıyor. Ardından sıralama belirleniyor.

#A Milli Futbol Takımı #2022 FIFA Dünya Kupası
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