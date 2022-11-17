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A Milli Takım Diyarbakır'da kazandı

A Milli Futbol Takımımız, Diyarbakır'da oynanan hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. Milli Takımımızın golleri Ozan Kabak ve Cengiz Ünder'den geldi.

Spor 17.11.2022, 01:08
A Milli Takım Diyarbakır'da kazandı

AMilli Futbol Takımımız, Diyarbakır'da oynanacak hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. Milli Takımımızın gollerini Ozan Kabak ve Cengiz Ünder attı.

Karşılaşmadan dakikalar;

6. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Gordon son anda yatarak topu kornere çeldi.

17. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan ve kaleci Gordon'la karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in şutunda, meşin yuvarlak defansın müdahalesiyle kornere gitti.

18. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Ozan Kabak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

35. dakikada Robertson'un sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahasında topla buluşan Dykes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

37. dakikada gelişen hızlı atakta sol çaprazdan ceza sahasına giren Eren Elmalı'nın sert şutunda, topu kaleci Gordon son anda ayaklarıyla kornere gönderdi.

GOL!

40. dakikada milli takım öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ozan Kabak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

GOL!

49. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Zeki Çelik'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşarak ceza sahasına giren Cengiz Ünder'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

53. dakikada Cengiz Ünder'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

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GOL!

62. dakikada İskoçya farkı bire indirdi. Robertson'un pasıyla orta sahanın biraz ilerisinde topla buluşarak ceza sahasına giren McGinn, sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1

77. dakikada Cengiz Ünder'in defansın arkasına gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Enes Ünal'ın şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Gordon yatarak çeldi. Konuk ekibin defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.

Mücadele, Türkiye'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

A Milli Takım, 19 Kasım Cumartesi günü de Gaziantep'te Çekya ile karşı karşıya gelecek.

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