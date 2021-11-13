A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna Başakşehir ve Trabzonspor'dan takviye
Dünya Kupası'na gitme mücadelesi veren milli takımda Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı aday kadroya dahil edildi.
Spor 13.11.2021, 19:01
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'de forma giyen Tolga Ciğerci ile Trabzonspor'da oynayan Yusuf Sarı'nın aday kadroya çağrıldığı belirtildi.
İki futbolcunun Cebelitarık ile oynanacak karşılaşmanın ardından milli takım kampına katılacağı aktarıldı.
Açıklamada, "Daha önce 3 kez A Milli Takım formasını giyen Tolga Ciğerci, son olarak ay-yıldızlıların 2 Eylül 2017 tarihinde Ukrayna ile oynadığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında görev aldı. Yusuf Sarı ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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