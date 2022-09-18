9. saniyede aldığı kırmızı kartla tarihe geçti

Fransa 1. Lig'de (Ligue 1) Nice'in sahasında Angers'i konuk ettiği maçta şaşkına çeviren bir an yaşandı.

Ev sahibi ekibin savunma oyuncusu Jean-Clair Todibo, maçın henüz 9. saniyesinde rakibine yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü.

Mücadelenin hakemi Bastien Dechepy, son adam olduğu düşüncesiyle 22 yaşındaki futbolcuyu oyundan ihraç etti.

Bu pozisyonda sarı yerine kırmızı kart çıkması tartışma çıkarırken, hakem kararını değiştirmedi.

Todibo böylece, Ligue1'de en erken kart gören oyuncu olarak tarihe geçti.