8 gollü muhteşem maçta kazanan yok
Coopers Stadyumu son yılların en zevkli müsabalarından birine ev sahipliği yaptı.
Avustralya A Ligi 17. hafta maçında Adelaide United ile Western Sydney Wanderers Coopers Staryumu'nda karşı karşıya geldi.
Baştan sona heyecan dolu mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip Hiroshi Ibusuki ve Aleksander Popovic'in golleriyle 2-1 önde tamamladı. Konuk ekibin golünü ise Brandon Borello attı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Western Sydney Wanderers, 50. dakikada Brandon Borello ile durumu 2-2'ye getirdi. Wanderers, 63. dakikada bir gol daha bularak deplasmanda öne geçmeyi başardı: 3-2. Bu dakikada golü atan isim Calem Nieuwenhof'tu. Adelaide United, 67. dakikada Hiroshi Ibusuki ile beraberliği yakaladı ve durum 3-3 oldu.
79. dakikada sahneye Ryan Kitto çıktı ve ev sahibi ekibi yeniden öne geçirdi: 4-3.Herkes maçın bu skorla biteceğini düşünürken konuk ekipte Amour Layouni, 90+5'te maçın skorunu belirleyen golü attı: 4-4.
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