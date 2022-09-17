8 gollü maç Tottenham'ın
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında oynanan maçta Tottenham, sahasında Leicester City'yi 6-2 mağlup etti.
Spor 17.09.2022, 23:46
İtalyan teknik adam Antonio Conte yönetimindeki Tottenham, bu sezon ligde galibiyeti bulunmayan Leicester City'yi ağırladı.
Başkent ekibine farklı galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Harry Kane, 21. dakikada Eric Dier, 47. dakikada Rodrigo Bentancur, 73, 84 ve 86. dakikalarda Heung-Min Son attı.
Konuk takımın gollerini 6. dakikada penaltıdan Youri Tielemans ile 41. dakikada James Maddison kaydetti.
Leicester City forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü kadroda yer almadı.
Kaynak: AA
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